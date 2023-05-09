Праздничный забег на 21 километр состоялся в Карелии 9 мая

Сегодня состоялся 48-й легкоатлетический забег по маршруту Самбатукса - Олонец. В далеком 1975 году началась эта традиция и ежегодно жители Олонецкого района преодолевают дистанцию в 21 километр.

В этом году участников было всего трое: олончане Вероника Семенова и Артем Ильин, а также Юрий Третьяков из Питкярантского района. Они поддержали традицию пробега в память о воинах Великой Отечественной Войны.

Отметим, что Артем Ильин пробежал в общей сложности 43 километра, преодолев маршрут Олонец - Самбатукса - Олонец.

Пятый год подряд бегунов сопровождали велосипедисты - любители активного образа жизни. // Фото: группа "Чтобы жить стало лучше".