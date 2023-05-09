09 мая 2023, 18:34
Спорт

Праздничный забег на 21 километр состоялся в Карелии 9 мая

Традиционный маршрут в День Победы Самбатукса - Олонец существует уже 48 лет

Сегодня состоялся 48-й легкоатлетический забег по маршруту Самбатукса - Олонец. В далеком 1975 году началась эта традиция и ежегодно жители Олонецкого района преодолевают дистанцию в 21 километр. 

В этом году участников было всего трое: олончане Вероника Семенова и Артем Ильин, а также Юрий Третьяков из Питкярантского района. Они поддержали традицию пробега в память о воинах Великой Отечественной Войны.

Отметим, что Артем Ильин пробежал в общей сложности 43 километра, преодолев маршрут Олонец - Самбатукса - Олонец.

Пятый год подряд бегунов сопровождали велосипедисты - любители активного образа жизни. // Фото: группа "Чтобы жить стало лучше". 

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Метки: 
новости Карелии
Олонецкий район
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9 мая
день победы