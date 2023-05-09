09 мая 2023, 09:45
Михаил Бармин установил новый рекорд Карелии в тяге штанги
Рекорд зафиксирован на чемпионате республики по пауэрлифтингу
Михаил Бармин установил новый рекорд Карелии в тяге штанги - 315 кг - на чемпионате республики по пауэрлифтингу. Спортсмен стал абсолютным чемпионом и вошел в историю с очередным своим рекордом.
Результаты Михаила Бармина на чемпионате республики:
Присед - 265 кг
Жим - 202.5 кг
Тяга - 315 кг (рекорд Карелии)
Сумма - 782.5кг (рекорд Карелии)
Михаилу Бармину 30 лет, он родился и тренировался в городе Сортавала. // Фото: Центр спортивной подготовки.