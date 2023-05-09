Михаил Бармин установил новый рекорд Карелии в тяге штанги - 315 кг - на чемпионате республики по пауэрлифтингу. Спортсмен стал абсолютным чемпионом и вошел в историю с очередным своим рекордом.



Результаты Михаила Бармина на чемпионате республики:

Присед - 265 кг

Жим - 202.5 кг

Тяга - 315 кг (рекорд Карелии)

Сумма - 782.5кг (рекорд Карелии)

Михаилу Бармину 30 лет, он родился и тренировался в городе Сортавала. // Фото: Центр спортивной подготовки.