Чемпионкой России по боулингу стала спортсменка из Карелии

Петрозаводская спортсменка Юлия Краянова приняла участие в чемпионате России по боулингу, который прошел в Красноярске. Мастер спорта выступала в составе сборной Санкт-Петербурга, сообщили в группе «МУ «Дирекция спорта» ВКонтакте.

По итогам соревнований президент Федерации фигурного катания Карелии стала чемпионкой России.

В чемпионате России принимали участие больше 200 спортсменов из 14 регионов. В программе турнира были личные, парные и командные соревнования, пары-микс.

Юлия Краянова завоевала золотую медаль в командном зачете и бронзовую - в тройках. В личном зачете она заняла 12 место. // фото: МУ «Дирекция спорта»