Карельские девчонки стали сильнейшими на первенстве СЗФО по футболу

В Великом Новгороде 6 мая завершились турниры по футболу среди девочек до 13 лет, среди смешанных команд до 12 лет и до 10 лет Северо-Западного федерального округа. О результатах сообщает паблик «Спорт-норма жизни Карелия».

Девчонки из Карелии показали мастерство владения мячом. В суперфинале первенства СЗФО среди девочек до 2011 года рождения команда спортшколы №7 из Петрозаводска обыграла «Псков». Счет оказался 2:1 в пользу петрозаводчан. Команда заняла первое место. Лучшими игроками признали полузащитника Алису Талью и нападающего Алику Лянгину.

Команда воспитанников седьмой спортивной школы стала первой также в межрегиональных соревнованиях среди смешанных команд (до 2012 года рождения). В финале девочки и мальчики из Петрозаводска были сильнее «Барсов» - 8:1. В числе лучших игроков турнира: вратарь - София Баева нападающий - Савва Савостьянов и игрок - Мия Пустовит.

Совсем юные карельские футболисты сыграли на турнире среди младшей группы смешанных команд не старше 2014 года рождения Ребята старались, но нужно еще потренироваться, чтобы в будущем завоевать медали. Тренирует все команды Алла Григорьева.