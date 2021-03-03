Правительство Карелии просит федеральной поддержки для совхозов

Правительство республики планирует построить на базе имеющихся государственных совхозов современные роботизированные фермы, сообщает ТАСС.

Однако для реализации плана совхозам «Толвуйский» и «Ведлозерский» требуется финансовая поддержка и получить ее рассчитывают со стороны федерального центра.

В рамках инвестиционных проектов планируется строительство роботизированных молочных комплексов в Толвуе на 2 тысячи голов дойного стада, а в Ведлозере – на 1200. По словам главы республики, строительство планируется начать в 2022 году.

Совхозы «Толвуйский» и «Ведлозерский» в мае 2018 года были одобрены к приватизации, однако ни одно из предприятий так и не было продано из-за низкого интереса со стороны частных инвесторов. Оба предприятия убыточны и требуют модернизации.

Фото из группы АО «Совхоз «Ведлозерский»