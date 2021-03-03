В Карелии приставы выставили на продажу модульную котельную

Приставы снова продают арестованное имущество должников. Всего представлено пять лотов. Нежилое здание, земельный участок, лесовоз и котельная выставлены на торги на 15% ниже среднерыночной стоимости, сообщает пресс-служба управления федеральной службы судебных приставов Карелии.

Например, лесовоз Volvo FH, 2007 года выпуска, выставлен на продажу за 2,5 миллиона рублей. Нежилое здание, площадью 266,6 кв.м. в деревне Рыпушкалицы Олонецкого района продают за 144 тысячи 500 рублей. А одноэтажное здание магазина, площадью 196,8 кв.м. в Кеми, предлагают за 2 миллиона 550 тысяч. Также на торги выставлена модельная котельная, 2003 года выпуска, в Петрозаводске. Стоимость лота 1 миллион 394 тысяч рублей.

Проведение аукциона запланировано на 16 марта. По вопросам приобретения имущества можно звонить по телефону (8142) 59-36-23. Также информацию можно найти на сайте Росимущества. (фото yakutia.info)