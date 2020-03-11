Правила получения материнского капитала изменятся с 15 апреля

Правила получения материнского капитала в очередной раз изменятся в России: жителям страны больше не придется обращаться в Пенсионный фонд или МФЦ с заявлением о выдаче сертификата. Теперь российские ЗАГСы будут передавать информацию о новорожденных в ПФР автоматически, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Министерстве труда. Нововведение вступит в силу 15 апреля.

«Подавляющему большинству семей, в которых родятся дети, не потребуется даже подавать заявления для его получения»,

- уточнили в ведомстве.

После рождения ребенка данные поступят в ПФР из Единого реестра записей актов гражданского состояния. Пенсионный фонд проверит, есть ли ограничения, которые могут препятствовать выплате: если все в порядке, то сертификат будет оформлен, информацию о нем направят владельцу.

Женщина, получающая маткапитал и зарегистрированная на портале госуслуг, сразу после выдачи сертификата получит соответствующее уведомление в личном кабинете, кроме того, оповещение придет на номер телефона, который указан на сайте.

При этом остается возможность подать заявление через портал госуслуг или в отделениях Пенсионного фонда и МФЦ: в таком случае сроки оформления сертификата сократятся с 15 до пяти рабочих дней, а о его готовности проинформируют сотрудники единого контактного центра Пенсионного фонда.

Как отметил глава министерства Антон Котяков, маткапитал станет первой в России социальной госуслугой, которая «предоставляется гражданину автоматически, без его участия».

Ранее стало известно о том, что в Законодательное собрание Карелии внесен законопроект, который предусматривает право граждан использовать региональный материнский (семейный) капитал на приобретение автомобиля.