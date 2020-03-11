Ограничения для автомобилистов на Перевалке продлятся до 22 марта

Власти Петрозаводска сообщили о продлении ограничений для транспорта на Перевалке до 22 марта.

Ранее сообщалось, что улица Лежневая будет перекрыта до 15 марта из-за работ по прокладке теплосетей.

«Участок Лежневой улицы перекрыт от пересечения с Гражданской улицей, включая сам перекресток, до улицы Фурманова»,

- сообщили в пресс-службе городской администрации.

Водителей просят руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.