11 марта 2020, 15:21
Ограничения для автомобилистов на Перевалке продлятся до 22 марта
Движение для транспорта на участке Лежневой улицы возобновится после того, как будут проведены работы по прокладке теплосетей
Власти Петрозаводска сообщили о продлении ограничений для транспорта на Перевалке до 22 марта.
Ранее сообщалось, что улица Лежневая будет перекрыта до 15 марта из-за работ по прокладке теплосетей.
«Участок Лежневой улицы перекрыт от пересечения с Гражданской улицей, включая сам перекресток, до улицы Фурманова»,
- сообщили в пресс-службе городской администрации.
Водителей просят руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.