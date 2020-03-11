11 марта 2020, 15:21
Общество

Ограничения для автомобилистов на Перевалке продлятся до 22 марта

Движение для транспорта на участке Лежневой улицы возобновится после того, как будут проведены работы по прокладке теплосетей

Власти Петрозаводска сообщили о продлении ограничений для транспорта на Перевалке до 22 марта.

Ранее сообщалось, что улица Лежневая будет перекрыта до 15 марта из-за работ по прокладке теплосетей.

«Участок Лежневой улицы перекрыт от пересечения с Гражданской улицей, включая сам перекресток, до улицы Фурманова»,

- сообщили в пресс-службе городской администрации.

Водителей просят руководствоваться установленными знаками и положениями ПДД.

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транспорт
новости петрозаводска
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теплосеть