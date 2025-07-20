Правила перевозки детей в машине ужесточили

Перевозить детей теперь можно только в автокреслах и на бустерах - об этом пишет паблик «ПРОавто | Карелия». За нарушение этого правила родителям может грозить штраф 3 тысяч рублей.

Постановление о новых требованиях к перевозке детей в автомобилях подписал премьер правительства России Михаил Мишустин.

Теперь различные лямки, адаптеры, известные в народе как «треугольники», фиксаторы и накладки на ремни для перевозки детей использоваться не могут. Удерживающей системой теперь считается только автомобильное кресло или бустер — то есть, «надставка», которую кладут на сиденье. Благодаря этому ребенок сидит чуть выше, и ремень безопасности проходит не по шее, а поперек груди.

Признано, что адаптеры, накладки и другие устройства не повышают безопасность детей, а лишь создают иллюзию безопасности. © «Петрозаводск говорит»