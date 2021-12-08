Пожилую жительницу Карелии обокрали, пока она была в гостях

В полицию Беломорска обратилась 80-летняя женщина. Она рассказала, что ее квартиру обокрали, пока пенсионерка была в гостях у родственников. О краже ей рассказал сосед, встретивший в подъезде мужчину с пакетами. При встрече незнакомец бросил пакеты и убежал, сообщает пресс-служба МВД по РК.

На место приехали полицейские, но пакетов уже не обнаружили. Ущерб был оценен в 4500 рублей.

Под подозрение попал 59-летний ранее судимый мужчина. Он признался, что позже вернулся за пакетами. Часть похищенных вещей он продал, остальное изъяли стражи порядка.

По факту кражи с проникновением в жилище возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы. Фото pixabay.com/ar130405