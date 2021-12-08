Пропавшего в Карелии молодого мужчину нашли мертвым

Объявленный накануне в розыск 33-летний житель Беломорска найден мертвым. Об этом сообщил руководитель ПСО «Доброспас» Алексей Глушков.

По данным паблика «Беломорск, официальная группа», тело молодого человека обнаружила полиция. На теле имелись следы насильственной смерти.

Напомним, житель Беломорска пропал 24 ноября - мужчина вышел из дома и не вернулся. С того времени его судьба была неизвестна. Фото pixabay.com/DavidReed