Пожилую велосипедистку сбила иномарка в Петрозаводске

Днем 16 октября на перекрестке в Петрозаводске пострадала пожилая женщина. Она ехала на велосипеде и попала под колеса Hyundai Solaris, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции.

Авария случилась в 12:57 на пересечении улиц Краснофлотской и Виданской. За рулем иномарки был 53 - летний водитель, он двигался по главной дороге.

Велосипедистка ехала по второстепенной дороге, легковушка сбила 62-летнюю женщину. С места ДТП ее на «скорой» увезли в больницу и госпитализировали. // фото: ГИБДД Петрозаводска