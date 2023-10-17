Курьер из Средней Азии приехал в Карелию и помогал мошенникам

Уроженец одной из стран Средней Азии приехал в Карелию и стал обвиняемым сразу по трем уголовным делам. Мужчина работал курьером у мошенников, сообщили в МВД республики.

Мигрант забирал деньги у обманутых злоумышленниками людей, иностранца арестовали и заключили под стражу.

Полицейские рассказали, что в ходе операции «Нелегал ­2023» выявили 77 нарушений миграционного законодательства. Мероприятие проводили в республике 2 – 8 октября.

Из этих нарушений 47 – это нарушения правил пребывания иностранных граждан в России; 30 - нарушения порядка трудовой деятельности иностранцев. Виновников оштрафовали в общей сложности на 230 тысяч рублей.

Еще одно уголовное дело возбудили по 17 фактам фиктивной прописки гостей Карелии. // фото: «Петрозаводск говорит»