23 июня 2025, 14:32
Пожилой водитель погиб в ДТП на «Коле»
В Госавтоинспекции прокомментировали смертельную аварию в Пряжинском районе
Фото ГАИ
В ГАИ прокомментировали смертельную аварию, которая произошла сегодня утром на 361-м километре трассы «Кола» в Пряжинском районе.
По информации ведомства, 84-летний водитель автомобиля Renault Logan выехал на встречку и совершил столкновение с грузовиком Sitrak. Ехавший следом автомобиль Chevrolet Aveo совершил касательное столкновение с участниками ДТП.
В результате инцидента погиб пожилой водитель Renault. Другие участники аварии не пострадали. © «Петрозаводск говорит»