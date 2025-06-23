Пожилой водитель погиб в ДТП на «Коле»

В ГАИ прокомментировали смертельную аварию, которая произошла сегодня утром на 361-м километре трассы «Кола» в Пряжинском районе.

По информации ведомства, 84-летний водитель автомобиля Renault Logan выехал на встречку и совершил столкновение с грузовиком Sitrak. Ехавший следом автомобиль Chevrolet Aveo совершил касательное столкновение с участниками ДТП.

В результате инцидента погиб пожилой водитель Renault. Другие участники аварии не пострадали. © «Петрозаводск говорит»