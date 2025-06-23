Человек погиб в страшной аварии на «Коле» в Карелии

Сегодня в 11 часов утра на 361-м километре трассы «Кола» произошло трагическое ДТП. Об этом сообщает паблик ОПС по Пряжинскому району.

По данным источника, на федеральной магистрали столкнулись два легковых и один грузовой автомобиль. В результате происшествия погиб один человек.

Спасатели доставали тело погибшего из автомобиля при помощи специального инструмента. Других пострадавших в аварии нет.

На месте также работали сотрудники полиции и скорой помощи. Движение по трассе было перекрыто в одной полосе. © «Петрозаводск говорит»