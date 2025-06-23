Мужчина умер на причале туркомплекса в Карелии

Госинспекция труда провела проверку по факту смерти инструктора по туризму в Сортавале. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент случился в столице северного Приладожья 20 мая. На причале туристического комплекса 43-летний инструктор почувствовал себя плохо. Прибывшие по вызову врачи скорой помощи констатировали смерть работника.

Комиссия пришла к выводу, что кончина нашего земляка не связана с его работой. В то же время были обнаружены нарушения законодательства об охране труда со стороны работодателя. Виновные будут привлечены к административной ответственности. © «Петрозаводск говорит»