23 июня 2025, 14:14
Два водителя скрылись после столкновения с лосями в Карелии
В Госавтоинспекции назвали число аварий с лосями за июнь
фото freepik/ erik-karits-2093459
За первый месяц лета в Карелии зафиксировано десять ДТП с лосями. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.
В подобных авариях транспортные средства получают серьезные повреждения, а животные, как правило, погибают.
В дорожной полиции рассказали, что в одном из ДТП с лосем травмирован водитель, в другом – пассажир. Еще двое сбежали с места аварии, тем самым нарушив ПДД. Оставление места аварии грозит лишением водительских прав до полутора лет или арестом на 15 суток. © «Петрозаводск говорит»