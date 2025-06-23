Два водителя скрылись после столкновения с лосями в Карелии

За первый месяц лета в Карелии зафиксировано десять ДТП с лосями. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

В подобных авариях транспортные средства получают серьезные повреждения, а животные, как правило, погибают.

В дорожной полиции рассказали, что в одном из ДТП с лосем травмирован водитель, в другом – пассажир. Еще двое сбежали с места аварии, тем самым нарушив ПДД. Оставление места аварии грозит лишением водительских прав до полутора лет или арестом на 15 суток. © «Петрозаводск говорит»