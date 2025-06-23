Двух мужчин объявила в розыск полиция Петрозаводска

Полиция Петрозаводска объявила в розыск двух мужчин, попавших в объектив камеры наблюдения в одном из магазинов. Ориентировка опубликована пресс-службой МВД по РК.

По данным правоохранителей, эти люди подозреваются в краже денег с банковской карты. Их личности пока не установлены.

Всех, кто узнал этих мужчин, просят звонить по телефону: 8996 112 20 07. Конфиденциальность гарантируется. © «Петрозаводск говорит»