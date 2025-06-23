Пьяный мужчина перевернул автомобиль под Петрозаводском

Ранним утром 22 июня в Прионежском районе произошло ДТП в СНТ «Педасельга». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции республики.

По данным ведомства, около 5 часов утра 19-летний водитель автомобиля ЗАЗ не справился с управлением, в результате чего машина перевернулась.

В аварии водитель получил травмы. В момент ДТП он был пьян. Известно, что водительских прав у мужчины нет. © «Петрозаводск говорит»