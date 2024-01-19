Пожилая петрозаводчанка занялась инвестициями и осталась ни с чем

В полицию Петрозаводска обратилась 73-летняя женщина. Она рассказала, что стала жертвой мошенников, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснила потерпевшая, она решила заняться инвестициями. Женщина зарегистрировалась на интернет-площадке, а после получила звонок от человека, который представился представителем инвестиционной компании. Горожанке объяснили, что для лучшего результата ей стоит взять кредит, а затем перевести свои и заемные деньги на указанный адрес. Пенсионерка так и сделала и отправила более 176 тысяч рублей.

Петрозаводчанка почуяла неладное, когда не смогла вывести прибыль. Тогда она обратилась в полицию. // Фото: unsplash.com / Jeremy Wong