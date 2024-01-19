19 января 2024, 17:24
Дома в центре Петрозаводска остались без отопления
Коммунальные службы работают над устранением повреждения на сетях в карельской столице
Сегодня днем в центре Петрозаводска ряд домов остался без отопления. Об этом сообщает ЕДДС.
По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, отключение коснулось некоторых зданий на улицах Анохина, Красной и Шотмана. Причиной стало повреждение на сетях.
Также проблемы с теплоснабжением возникли в одном доме на СКЗ. Проводятся восстановительные работы. // Фото «Петрозаводск говорит»