Дома в центре Петрозаводска остались без отопления

Сегодня днем в центре Петрозаводска ряд домов остался без отопления. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, отключение коснулось некоторых зданий на улицах Анохина, Красной и Шотмана. Причиной стало повреждение на сетях.

Также проблемы с теплоснабжением возникли в одном доме на СКЗ. Проводятся восстановительные работы. // Фото «Петрозаводск говорит»