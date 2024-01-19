Умерла сбитая автобусом в Петрозаводске женщина

Умерла пенсионерка, попавшая под автобус на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. Об этом сообщает «Столица на Онего».

Напомним, авария с участием пешехода и маршрутного транспорта произошла в 9:27 18 января на пересечении Комсомольского проспекта и набережной Ла-Рошель. Автобус сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

После аварии пожилую горожанку доставили в РБ СЭМП, но спасти ее врачам не удалось. // Фото: скриншот видео CityLink