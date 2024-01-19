19 января 2024, 17:11
Умерла сбитая автобусом в Петрозаводске женщина
Пенсионерка, попавшая под автобус на Комсомольском проспекте, скончалась в больнице
Умерла пенсионерка, попавшая под автобус на Комсомольском проспекте в Петрозаводске. Об этом сообщает «Столица на Онего».
Напомним, авария с участием пешехода и маршрутного транспорта произошла в 9:27 18 января на пересечении Комсомольского проспекта и набережной Ла-Рошель. Автобус сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.
После аварии пожилую горожанку доставили в РБ СЭМП, но спасти ее врачам не удалось. // Фото: скриншот видео CityLink