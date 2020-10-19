Пожарные сняли девочку со скалы в парковой зоне в Карелии

17 октября в 15 часов 35 минут на пульт пожарно-спасательной службы города Сортавала поступил звонок с просьбой о помощи.

В парковой зоне на улице Зеленой помощь спасателей потребовалась девочке, которая самостоятельно не могла слезть со скалы, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Прибывшие к месту пожарные, используя трехколенную лестницу и лестницу-палку, сделали переходы по скале, затем, используя спасательную веревку, сняли девочку со скалы. Сколько лет ребенку - не уточняется. Фото u-f.ru