Женщина получила серьезные ожоги в Петрозаводске

Вчера вечером в 20 часов 37 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в квартире жилого дома на Октябрьском проспекте.

Когда пожарные расчеты прибыли к месту вызова, в квартире ничего не горело, только у хозяйки квартиры 1964 года рождения были обнаружены ожоги.

Врачи диагностировали у нее термический ожог туловища, шеи и головы 2-3-й степени на площади 8-10% тела. Пострадавшая была доставлена в БСМП.

В ходе предварительного расследования было установлено, что в этот вечер хозяйка хлопотала у газовой плиты. Во время готовки она что-то уронила на пол, а когда стала разгибаться, от газовой плиты у нее загорелись волосы на голове.

Сейчас по данному происшествию проводится проверка, в ходе которой предстоит уточнить все детали произошедшего. Фото kolesa.ru