В садовом товариществе под Сегежей сегодня тушили пожар

Сегодня ночью в садовом кооперативе «Василек», в 6 километрах от Сегежи произошел пожар, сообщает МЧС Карелии.

19.10.2020 г. в 02:55 пожарно-спасательные подразделения Сегежского района (8 чел., 2 ед. техники) привлекались для ликвидации пожара в хозяйственной постройке по адресу: Сегежский район, СНТ «Василёк» ул. Шестая. В 03:10 пожар ликвидирован.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112-1). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.

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