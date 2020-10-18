Автомобиль вылетел с дороги на Древлянке

ДТП с участием легкового автомобиля произошло воскресенье, 18 октября, в Петрозаводске, сообщает МЧС по РК.

«В 07:47 пожарно-спасательное подразделение г. Петрозаводска (5 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд автомобиля в кювет) по адресу: г. Петрозаводск Лососинское шоссе у д. 12а»,

– говорится в сообщении.

Информация о пострадавших уточняется.

В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.