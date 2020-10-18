18 октября 2020, 23:32
Автомобиль вылетел с дороги на Древлянке
Авария произошла на Лососинском шоссе в карельской столице
ДТП с участием легкового автомобиля произошло воскресенье, 18 октября, в Петрозаводске, сообщает МЧС по РК.
«В 07:47 пожарно-спасательное подразделение г. Петрозаводска (5 чел., 1 ед. техники) привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге (съезд автомобиля в кювет) по адресу: г. Петрозаводск Лососинское шоссе у д. 12а»,
– говорится в сообщении.
Информация о пострадавших уточняется.
В МЧС по РК напоминают, что в случае возникновения чрезвычайной ситуации надо звонить Единую службу спасения по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101,112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Республике Карелия – (88142) 79-99-99.