Безработный житель Карелии попался на краже 16 досок

С одного из городских объектов Кеми, где проводился ремонт, пропали строительные материалы. Стражам порядка удалось установить подозреваемого.

Безработный 34-летний местный житель приметил доски, приготовленные для создания настила. Как считают в полиции, мужчина похитил их, чтобы сбыть. За несколько походов подозреваемый вынес 16 досок, рассказали в МВД по Карелии.

По признакам кражи возбудили уголовное дело. Похищенные доски удалось изъять. (фото на главной sdelai-fundament.ru)