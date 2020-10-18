Жительнице Карелии после застолья потребовалась помощь медиков

Карельские полицецские раскрыли два имущественных преступления. Так, к ним обратился житель Олонецкого района с заявлением о пропаже денег. Стражи порядка установили, что деньги в руках похитителя задержались ненадолго и стали поводом для нового преступления.

По сообщению МВД, компания мужчин и женщин выпивала вместе. Один из гостей заметил у знакомой крупную банкноту. Применив физическую силу, мужчина отобрал купюру. А женщине пришлось обратиться за медицинской помощью и сообщить полиции о нападении.

В ходе разбирательства полицейские установили, что деньги она взяла на хранение у подруги, которая, в свою очередь, похитила их у законного владельца. В отношении подруги возбудили уголовное дело по факту кражи. Подозреваемый в грабеже 46-летний мужчина задержан. (фото на главной 1pnz.ru)