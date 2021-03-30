Пожарные Олонца предотвратили разрушение моста

В Олонце пожарные-спасатели выполнили работы по предотвращению разрушения Больничного моста на реке Олонке, сообщает паблик ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»

29 марта силами одного караула, под руководством начальника отряда, проведена расчистка затора из стволов деревьев у опор моста. Деревья распилены. На льду работал пожарный Игорь Иванов (на фото).

Фото из группы ГКУ РК «ОПС по Олонецкому району»