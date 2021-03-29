Полиция заинтересовалась найденными в Карелии останками животных

Полиция проведет проверку по факту публикации в соцсетях фотографий останков животных в поселке Муезерский. О происшествии стражи порядка узнали из публикаций в СМИ, сообщает ИА «Республика».

Напомним, сегодня в паблике «Подслушано в Муезерском» были опубликованы снимки, на которых изображены трупы и скелеты, как минимум, четырех собак. Местные жители сделали страшную находку рядом с поселком.

На одном кадре виден окровавленный мешок, из которого торчат конечности, рядом лежит скелет. На другом снимке – две мертвые собаки. Как говорится в комментарии к фото, останки животных поедают вороны.

Как погибли собаки, и кто может быть причастен к их смети, пока не известно.