Странный маневр водителя привел к ДТП в центре Петрозаводска

Сегодня утром в Петрозаводске на пересечении улиц Гоголя и Анохина произошло ДТП. Инцидент случился в 11:51 и попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как водитель легкового автомобиля решил повернуть направо из левого ряда. Такого маневра совершенно не ожидал автомобилист, ехавший в правом ряду. В итоге произошло столкновение.

В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.