29 марта 2021, 18:17
Странный маневр водителя привел к ДТП в центре Петрозаводска
Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент, произошедший на улице Гоголя
Сегодня утром в Петрозаводске на пересечении улиц Гоголя и Анохина произошло ДТП. Инцидент случился в 11:51 и попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.
На кадрах видно, как водитель легкового автомобиля решил повернуть направо из левого ряда. Такого маневра совершенно не ожидал автомобилист, ехавший в правом ряду. В итоге произошло столкновение.
В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.