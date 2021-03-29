29 марта 2021, 18:17
Происшествия

Странный маневр водителя привел к ДТП в центре Петрозаводска

Городская камера наблюдения сняла дорожный инцидент, произошедший на улице Гоголя

Сегодня утром в Петрозаводске на пересечении улиц Гоголя и Анохина произошло ДТП. Инцидент случился в 11:51 и попал в объектив камеры наблюдения компании Sampo.ru.

На кадрах видно, как водитель легкового автомобиля решил повернуть направо из левого ряда. Такого маневра совершенно не ожидал автомобилист, ехавший в правом ряду. В итоге произошло столкновение.

В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Движение на этом участке дороги оказалось затруднено.

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Петрозаводск
улица Гоголя
улица Анохина
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