05 мая 2025, 21:02
Происшествия

Пожар вспыхнул в кафе в Петрозаводске

В доме на набережной Варкауса сработала пожарная сигнализация
пожар
фото «Петрозаводск говорит»

Вечером 5 мая на набережной Варкауса в Петрозаводске было неспокойно. Жильцов одного из домов потревожил стук в двери – пожарные говорили о сильном задымлении в подъезде и предлагали людям выйти на свежий воздух.

Пожар вспыхнул около 20:40 в доме №27 корпус 2 на набережной Варкауса. Как оказалось, пожар вспыхнул в кафе «Карелия есть». В доме сработала пожарная сигнализация.

Огнеборцы проверили помещение кафе и быстро все потушили. © «Петрозаводск говорит»

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Метки: 
пожар
кафе
Петрозаводск