05 мая 2025, 21:02
Пожар вспыхнул в кафе в Петрозаводске
В доме на набережной Варкауса сработала пожарная сигнализация
фото «Петрозаводск говорит»
Вечером 5 мая на набережной Варкауса в Петрозаводске было неспокойно. Жильцов одного из домов потревожил стук в двери – пожарные говорили о сильном задымлении в подъезде и предлагали людям выйти на свежий воздух.
Пожар вспыхнул около 20:40 в доме №27 корпус 2 на набережной Варкауса. Как оказалось, пожар вспыхнул в кафе «Карелия есть». В доме сработала пожарная сигнализация.
Огнеборцы проверили помещение кафе и быстро все потушили. © «Петрозаводск говорит»