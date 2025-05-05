Пожар вспыхнул в кафе в Петрозаводске

Вечером 5 мая на набережной Варкауса в Петрозаводске было неспокойно. Жильцов одного из домов потревожил стук в двери – пожарные говорили о сильном задымлении в подъезде и предлагали людям выйти на свежий воздух.

Пожар вспыхнул около 20:40 в доме №27 корпус 2 на набережной Варкауса. Как оказалось, пожар вспыхнул в кафе «Карелия есть». В доме сработала пожарная сигнализация.

Огнеборцы проверили помещение кафе и быстро все потушили. © «Петрозаводск говорит»