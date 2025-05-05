Дилера с крупной партией наркотиков взяли в Карелии

В Кеми арестован житель Мурманской области, который привез в город крупную партию наркотиков. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Карелии.

По данным источника, мужчина незаконно приобрел запрещенное вещество, расфасовал его по пакетам, после чего привез его в Кемь, где хранил наркотики в одном из отелей для последующего сбыта. Действия злоумышленника были пресечены сотрудниками полиции.

Кемский городской суд отправил мужчину под арест на два месяца. © «Петрозаводск говорит»