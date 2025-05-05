Авария на опасном перекрестке в Петрозаводске попала на видео

Сегодня в 13:10 в Петрозаводске произошло ДТП на пересечении улиц Ватутина и Мичуринской. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, ехавший по второстепенной дороге, не пропустил машину, которая двигалась по главной. Случилось столкновение.

В результате аварии транспортные средства получили повреждения. Есть ли пострадавшие люди, пока не известно.

Отметим, после того, как осенью 2024 года на улице Мичуринской положили новый асфальт, ДТП на этом перекрестке стали происходить с завидной регулярностью. © «Петрозаводск говорит»