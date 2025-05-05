Подозреваемого в краже мужчину ищет полиция Петрозаводска

Полиция Петрозаводска объявила в розыск мужчину, который попал в объектив камеры наблюдения в одном из магазинов. Ориентировка опубликована на сайте МВД по РК.

Правоохранители подозревают, что этот человек может быть причастен к краже продуктов. Его личность пока не установлена.

Всех, кто узнал этого мужчину, просят звонить по телефонам: 8921 625 2588 или 8921 016 9287. Конфиденциальность гарантируется. © «Петрозаводск говорит»