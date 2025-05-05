Пьяных водителей активно ловили в праздники в Петрозаводске

Госавтоинспекция Петрозаводска подвела итоги работы за прошедшие длинные выходные. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По данным ГАИ, в праздники в столице Карелии от управления транспортными средствами был отстранен 21 человек. Из них 12 горожан имели признаки опьянения, еще девять человек сели за руль, не имея водительских прав.

В отношении всех нарушителей были составлены административные протоколы, им грозят серьезные санкции. Автомобили были перемещены на специализированную стоянку. © «Петрозаводск говорит»