Пожар вспыхнул ночью в административном здании в Петрозаводске

Сегодня в полночь на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в административном здании на улице Правды. Об этом информирует источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как два пожарных расчета были на месте происшествия. Профессионалам потребовалось всего несколько минут, чтобы обнаружить очаг возгорания, который находился на первом этаже здания. Горело бытовое помещение. Через двадцать минут пожар был локализован, после чего ликвидирован полностью.

В результате ЧП огнем были повреждены пол и стена в коридоре на общей площади 30 квадратных метров. По какой причине произошел этот ночной пожар, теперь предстоит выяснить специалистам. // Фото «Петрозаводск говорит»