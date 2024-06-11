Электричество пропало на нескольких улицах в Петрозаводске

Поздним вечером 10 июня в Петрозаводске произошло отключение электричества в домах на нескольких улицах. Об этом сообщает ЕДДС.

По информации Единой дежурно-диспетчерской службы, без света остались жильцы зданий на улицах Судостроительной, Кемской, Петрова, Нойбранденбургской, Онежской флотилии, Ключевой, а также дома в Родниковых проездах.

Причиной отключения стало поврежение на сетях. // Фото: unsplash.com / Anthony Indraus