10 июня 2024, 18:56
Происшествия

Пешеход сбит автомобилем в центре Петрозаводска

Дорожный инцидент на проспекте Ленина попал в объектив камеры наблюдения

Сегодня вечером в Петрозаводске на проспекте Ленина автомобиль сбил пешехода. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот с улицы Андропова, сбил мужчину, переходившего дорогу на зеленый свет. Подняться с асфальта пострадавший не смог.

На месте ДТП работают скорая помощь и полиция. // Фото: скриншот видео CityLink

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