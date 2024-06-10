Пешеход сбит автомобилем в центре Петрозаводска

Сегодня вечером в Петрозаводске на проспекте Ленина автомобиль сбил пешехода. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот с улицы Андропова, сбил мужчину, переходившего дорогу на зеленый свет. Подняться с асфальта пострадавший не смог.

На месте ДТП работают скорая помощь и полиция. // Фото: скриншот видео CityLink