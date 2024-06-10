Житель Петрозаводска потерял много денег после знакомства с девушкой

В полицию Петрозаводска обратился 36-летний мужчина. Он рассказал, что стал жертвой мошенников и потерял много денег, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил потерпевший, все началось с того, что он познакомился с девушкой на сайте знакомств. Они вели активную переписку на английском языке. Иностранка рассказала мужчине, что зарабатывает на неком сайте, и предложила ему тоже попробовать. Петрозаводчанин заинтересовался и вложил в свой аккаунт 616 тысяч рублей, надеясь на прибыль. Когда горожанин решил вывести заработанные деньги, он обнаружил, что это невозможно.

По заявлению мужчины ведется работа. Сам он отметил, что продолжает активно переписываться со своей интернет-подругой. // Фото: unsplash.com / Nordwood Themes