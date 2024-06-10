В ГАИ прокомментировали инцидент с самокатчиком в центре Петрозаводска

В Госавтоинспекции Петрозаводска прокомментировали инцидент с участием самокатчика, который произошел в центре карельской столицы.

Напомним, все случилось около часа ночи 8 июня недалеко от мэрии. Камера наблюдения сняла, как мужчина, ехавший на самокате по проезжей части, внезапно упал. После этого к нему на помощь поспешили прохожие, а также сотрудники ДПС.

По данным ГАИ, пострадал 40-летний мужчина. В ведомстве отметили, что водитель самоката не справился с управлением. Горожанину было назначено амбулаторное лечение. Обстоятельства инцидента предстоит установить. // Фото: скриншот видео CityLink