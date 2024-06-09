Прохожие и полиция спасали человека в центре Петрозаводска

В ночь с 7 на 8 июня в центре Петрозаводска спасали самокатчика, которому стало плохо. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как человек едет на самокате вверх по проспекту Ленина около мэрии. Внезапно самокат начинает петлять, и человек падает на асфальт, после чего остается неподвижно лежать.

На помощь пострадавшему практически сразу подоспели очевидцы, а также сотрудники полиции. Через некоторое время приехала скорая помощь, которая забрала горожанина. // Фото: скриншот видео CityLink