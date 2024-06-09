Страшный пожар вспыхнул ранним утром в Карелии

Сегодня ранним утром в Сортавале случился серьезный пожар. Об этом сообщает паблик пожарной части №38.

Сигнал о возгорании поступил на пульт дежурного в 3:23. На место выехали местные пожарные, а также специалисты из поселка Хелюля. Горел жилой дом на улице Энергетиков.

Совместными усилиями специалистам удалось справиться с огнем. Здание серьезно пострадало. Среди людей пострадавших нет. Причины возгорания еще предстоит установить. // Фото пожарной части №38