Умерла выпавшая из окна в Петрозаводске женщина

В Петрозаводске умерла женщина, выпавшая из окна седьмого этажа вечером 7 июня. Об этом сообщает «Столица на Онего».

Напомним, инцидент случился в пятницу на Древлянке. 60-летняя петрозаводчанка упала с балкона многоэтажки.

По данным источника, пенсионерка получила не совместимые с жизнью травмы. Врачи пытались ее спасти, но безуспешно. // Фото: unsplash.com / Daniel Hansen