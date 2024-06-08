Несчастный случай произошел с жителем Карелии на работе

Государственная инспекция труда начала расследование по факту несчастного случая, произошедшего с работником одного из предприятий республики.

По данным ведомства, на подсобного рабочего на рабочем месте упало бревно. Мужчина получил тяжелые травмы. Все случилось в мае.

По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего. // Фото: unsplash.com / Io & Tech