08 июня 2024, 11:20
Происшествия

Несчастный случай произошел с жителем Карелии на работе

Госинспекция труда разбирается в причинах травмирования рабочего в республике

Государственная инспекция труда начала расследование по факту несчастного случая, произошедшего с работником одного из предприятий республики.

По данным ведомства, на подсобного рабочего на рабочем месте упало бревно. Мужчина получил тяжелые травмы. Все случилось в мае.

По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего. // Фото: unsplash.com / Io & Tech

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новости Карелии