08 июня 2024, 11:20
Несчастный случай произошел с жителем Карелии на работе
Госинспекция труда разбирается в причинах травмирования рабочего в республике
Государственная инспекция труда начала расследование по факту несчастного случая, произошедшего с работником одного из предприятий республики.
По данным ведомства, на подсобного рабочего на рабочем месте упало бревно. Мужчина получил тяжелые травмы. Все случилось в мае.
По результатам расследования будут сделаны выводы о причинах и обстоятельствах произошедшего. // Фото: unsplash.com / Io & Tech