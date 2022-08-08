08 августа 2022, 19:13
Россия

Пожар на складе Ozon в Подмосковье потушили спустя пять дней

В МЧС отчитались о ликвидации мощнейшего возгорания в городе Истра

В подмосковной Истре спустя пять суток пожарным удалось ликвидировать возгорание на складе компании Ozon. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Как отметили в ведомстве, в тушении пожара участвовали 133 человека и 45 единиц техники.

Напомним, пожар на крупном складе компании Ozon вспыхнул в Московской области 3 августа. В результате происшествия погиб один человек, 13 человек пострадали. Причиной происшествия считают поджог. Фото: скриншот видео vk.com

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МЧС