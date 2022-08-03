У полыхающего в Подмосковье склада OZON обрушилась часть крыши

Серьезный пожар произошел в подмосковной Истре. Там загорелся склад интернет-магазина Ozon. Площадь пожара составляет 20 тысяч квадратных метров. По сообщению РИА Новости, произошло обрушение части крыши.

Из здания эвакуировали тысячу человек. По предварительным данным, никто не пострадал. На месте работают экстренные службы. Очевидцы запечатлели возгорание. Причину пожара установят специалисты. (видео соцсети, паблик IZ.RU, фото скриншот видео vk.com)