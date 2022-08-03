Товарный поезд сбил женщину в Петрозаводске

В Петрозаводске 1 августа произошло ЧП на железной дороге. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков.

По данным чиновника, товарный поезд при экстренном торможении задел пожилую женщину, которая переходила пути. Горожанка получила травмы и была доставлена в БСМП.

В больнице пациентку осмотрела бригада врачей, были проведены необходимые исследования. Сейчас женщина лечится в травматологическом отделении БСМП, состояние пациентки стабильное. Фото со страницы Михаила Охлопкова / vk.com