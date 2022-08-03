95-летний петрозаводчанин лишился 150 тысяч после звонка незнакомцев

95-летний житель столицы Карелии поверил, что разговаривает по телефону с сотрудником банка и следователем. Он также поверил, что его сбережения находятся в опасности. Визави предложил быстро закрыть счет в банке и перевести деньги на неизвестный, при этом звонивший настоятельно советовал никому не говорить о звонке.

Пенсионер дошел до банка, снял деньги, а затем прошел еще два километра до банкомата, в котором и перевел 150 тысяч рублей неизвестным, рассказали в полиции. Когда мужчина пришел домой, он понял, что скорее всего общался с мошенниками. Петрозаводчанин обратился в полицию. (фото unsplash.com, Erik Mclean)