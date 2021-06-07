Появился полный график отключения горячей воды летом в Петрозаводске

Единая дежурно-диспетчерская служба Петрозаводска опубликовала полный график отключения горячей воды в столице Карелии этим летом.

Как сообщалось ранее, в большинстве микрорайонов города, а именно, в Центре, в Привокзальном районе, Сулажгоре, Октябрьском, Первомайском, на Зареке, Голиковке, Кукковке, Древлянке, Перевалке, Рыбке, в районе Радиозавода и в Пятом поселке воды не будет с 10 часов 24 июня до 10 часов 8 июля.

Те же самые сроки отключения горячей воды предусмотрены для домов в Соломенном, Песках и на Птицефабрике, которые обслуживаются местными котельными.

Как следует из данных ЕДДС, исключение составит Ключевая. Здесь горячую воду отключат с 10 утра 21 июля до 10 утра 2 августа. Фото konakovograd.ru